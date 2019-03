ABD'den Türkiye'ye Kurulan Köprüyle Binlerce Kız Öğrenciye Burs

Kaynak: AA

ABD merkezli "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" isimli sivil toplum kuruluşu, Kız Öğrenci Güçlendirme Burs Programı'nın 15. yılında Türkiye'deki 3 bin 515 kız öğrenciye burs sağladı.Merkezi Washington'da bulunan Bridge to Türkiye Fund'dan (BTF) yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü'nü ABD'nin farklı bölgelerindeki 30'u aşkın dost halkası aracılığı ile kutlamaya hazırlanan Bridge To Türkiye Fund, ABD'den Türkiye'ye aktardığı 3,6 milyon dolarlık kaynak ve ulaştırdığı 3 bin 515 kız öğrenci güçlendirme bursuyla yeni nesillere çağdaş bir gelecek umudu sunmayı amaçlıyor." ifadesine yer verildi.BTF'nin, ABD'de yaşayan Türklerin kökleriyle buluşmasına fırsat vererek ülkelerine vefa borçlarını eğitim ve sağlık projeleriyle ödemeleri için köprü oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, kız öğrenci güçlendirme bursuyla 5 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.Açıklamada, "Toplumun önlerine yığdığı sosyoekonomik ve ayrımcı birçok engele takılmadan, köylerde, kasabalarda çıkmazlara kurgulanan hayatlarına seyirci kalmak yerine cesaretle üniversite yolculuklarına koyulan binlerce kızımızın ve onlara çağdaş bir gelecek umudunu eğitim bursları aracılığıyla aşılayan bağışçılarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." mesajı paylaşıldı.Bu sene 15. yılını dolduran BTF Kız Öğrenci Güçlendirme Burs Programı'yla Türkiye'nin kırsal kesiminde eğitimden yoksun ve yetersizlikler içindeki genç ve çocuklara el uzatıldığı vurgulanan açıklamada, bursların yanı sıra "BTF4Kids Projesi" ile Türkiye'deki yüzlerce köy okuluna kışlık bot, mont, el işi, laboratuvar, bilimsel ve eğitici oyuncak setleri ulaştırıldığı bildirildi.Açıklamada, BTF'nin gönüllü liderleri kız öğrenciler için "Aydınlık geleceğin anahtarı kızlarımız" ve "Onlar bizim her şeyimiz, umudumuz, geleceğimiz" ifadeleri kullanıldı.BTF'nin bursundan yararlanan öğrencilerin bağışçılara gönderdiği mektuplarda hayatları ve hayallerini anlattıkları belirtildi.