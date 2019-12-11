ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü

Türkiye ABD arasındaki S-400 gerilimini artıracak yeni bir açıklama daha geldi. Cumhuriyetçi senatörlerden Jim Risch, S-400 hava savunma sistemi konusunda çok sabır gösterdiklerini belirterek, "Parti bitti ve artık yolun sonuna gelindi" ifadesini kullandı.

YAPTIRIM TASARISI ASKIYA ALINMIŞTI

Türkiye'de de Türkçe yayın yapan Voice of America'nın (VOA) sorularını yanıtlayan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı girişimini askıya almıştı. Son dakika gelişmesine göre; S-400 konusunda Türkiye'den "Vazgeçmeyeceğiz" açıklamalarının gelmesinin ardından, Risch, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'na, 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir benzerini getirme kararı aldı.

"ABD'nin ulusal güvenliğini teşvik ve DAEŞ'in canlanmasının önlenmesi" adını taşıyan yaptıtrım tasarısı Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ağırlıklı. Milli Savunma Bakanı dahil olmak üzere üst düzey Türk yetkililerin yaptırım listesine alınması, Suriye'de Türkiye'nin kullanması muhtemel silah sevkiyatının yasaklanması öngörülüyor. Türkiye'ye S-400 sebebiyle CAATSA yaptırımlarının uygulanması da tasarının diğer bölümünü oluşturuyor.

"ARTIK YOLUN SONUNA GELİNDİ, PARTİ SONA ERDİ"

S-400 sebebiyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarının uygulanması konusunda çok sabır gösterdiklerini belirten Senatör Risch, "Artık yolun sonuna gelindi. Parti sona erdi" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KONUSU

Hem Beyaz Saray'daki görüşmede hem de Londra'daki NATO zirvesinde Trump ve Erdoğan arasındaki samimi ilişki dikkat çekmişti. Peki, bu yakın ilişki Türkiye'yi yaptırıma maruz kalmaktan kurtarabilir mi? "Başkan adına konuşamam" diye söze giren Senatör Risch soruyu, "Bizim her zaman görüşlerimiz örtüşmeyebiliyor ama Başkan CAATSA diye bir yasamızın olduğunun ve yaptırımların uygulanması gerektiğinin farkında. Bence onun da sabrı azalıyor" şeklinde yanıtladı.

Senatör Risch, yaptırım tasarısı konusunda kesin bir takvim olmasa da mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmek istediklerinin altını çizdi.ü

"S-400 TÜRKİYE'DE OLDUĞU SÜRECE F-35'LER ABD'DEN ÇIKMAYACAK"

Senatör Risch, yaptırım tasarısının her iki parti arasındaki müzakerelerin bir ürünü olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ile istişare edildiğini vurguladı. S-400 sebebiyle üretici ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye bu konuda mesajı netti. Risch, "Türkiye 115 adet F-35 siparişi verdi. 5'i hazır, parası ödendi bekliyor. S-400 Türkiye'de olduğu sürece bu uçaklar ABD'den ayrılmayacak" dedi.