ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı; Trump, kararnameyi imzaladı

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın Türkiye yaptırım yetkisi veren kararnameyi imzaladığını duyurdu.

"TÜRK EKONOMİSİNİ İŞLEVSİZ HALE GETİREBİLİRİZ"

Mnuchin "Trump ABD'li yetkililere Türkiye'yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin

TRUMP YETKİYİ VERDİ

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mnuchin, "ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, Türkiye hükümetiyle ilişkili kişiler ya da hükümetin herhangi bölümünü birincil ya da ikincil yaptırımlarla hedef alma yetkisi veren yeni bir başkanlık kararnamesiyle ilgili yetki verdi ve bunu imzalayacak" dedi.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ilgili, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız." diyerek tehdit etmişti.