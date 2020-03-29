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ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken; New York'taki bir hastanede çalışan doktorların, iki hastayı HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçlarla iyileştirdiği öne sürüldü.

29.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:59

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölüm sayısı 30 bini geçerken, ABD basını, bilim insanı ve doktorların deneysel bir ilaç geliştirdiğini yazdı. ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçlar sayesinde hastaları iyileştirdi.

MEVCUT İLAÇLAR KARIŞTIRILIYOR

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 663 binden fazla insanın hastalanmasına sebep olan koronavirüs ile ilgili bir iddia uluslararası kamuoyunun gündemine düştü. Asya ve Avrupa'dan sonra geçen hafta içinde Amerika'da da etkisini hissettiren ve sadece ABD'de 123 bin kişiye bulaşan koronavirüsün tedavisinin New York'ta çıktığı öne sürüldü. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde 2 binden fazla kişinin ülkede hayatını kaybettiği belirtilirken, doktorların, mevcut ilaçları karıştırarak hastalarına verdiği ve bu sayede koronavirüsünün ilacını bulmak için çaba sarf ettiği yazıldı.

İKİ HASTA İYİLEŞTİRİLDİ

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail, New York'taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. Hastaneye "kritik durumda" gelen iki hastaya bu ilaçlar enjekte edildi. Abdomen üzerinden enjekte edilen ilaçların ardından hastaların sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğu belirtildi.

7 hastadan 2'sinin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken, bu iki hastanın da yaşamlarına solunum destekleri olmadan devam ettiği belirtildi.

Doktorlar henüz bu ilacın hastaları nasıl iyileştirdiğine dair net bir bilgisi olmadığını hatırlatırken, bu ilacın zatürre, ciğer iltihaplanması ve ölüme sebebiyet veren süreci durdurduğunu açıkladı.

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ABD’den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Güncel

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Amerika Birleşik Devlerin'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi

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