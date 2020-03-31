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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son dönemde Irak'taki büyükelçilik binaları ve vatandaşları hedef alan saldırılara karşılık verileceğini belirtti.

31.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:32
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz

ABD, Irak 'taki büyükelçilik binaları ve vatandaşlarını hedef alan saldırılara karşılık verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, son dönemde Irak'taki askeri üsleri ve elçilik binalarını hedef alan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, halkları açlıktan ölürken bazı kimselerin hala silah ve bomba üretmeye devam ettiğini belirterek, "Irak'ta büyükelçiliğimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan saldırılara karşılık vereceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo

KORONİVİRÜS SALGINI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Pompeo, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İran, Venezuela ve Kuzey Kore'ye yardım önerisinde bulunduklarını aktarırken, "Bu bir insani mesele, ne yazık ki biz bu ülkelerin halklarına hükümetlerinden daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI SALDIRILAR ARTTI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılarda büyük artış yaşandı.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Politika
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