ABD'den Venezuela'ya Yeni Yaptırım

ABD
Hazine Bakanlığı, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmamasında rol alan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
, yaptığı açıklamada, "Maduro'nun, kınanması gereken bir şiddet uygulayan, trajik ölümlere yol açan, aç ve hasta Venezuelalılar için gönderilen yiyecek ve ilaçları vicdansızca yakan güvenlik güçleri üyelerine yaptırım uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Kaynak: İHA