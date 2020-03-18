ABD'den yeni İran yaptırımları
ABD yönetimi, İran'a yönelik atılan adımlar kapsamında petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.
18.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:36
ABD yönetimi, İran'a yönelik atılan adımlar kapsamında petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran rejiminin şiddet davranışlarına olanak sağlayabilecek eylemlerde bulunan 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine alıyoruz." ifadesine yer verildi.
Listeye alınan kuruluş ve kişilerin, Irak'taki Taci Üssü'ne düzenlenen roket saldırısı da dahil İran'ın "terörü fonlama ve diğer istikrarı bozucu eylemlerine" gelir sağladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'a daha çok baskı amaçlandığı kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran rejiminin şiddet davranışlarına olanak sağlayabilecek eylemlerde bulunan 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine alıyoruz." ifadesine yer verildi.
Listeye alınan kuruluş ve kişilerin, Irak'taki Taci Üssü'ne düzenlenen roket saldırısı da dahil İran'ın "terörü fonlama ve diğer istikrarı bozucu eylemlerine" gelir sağladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'a daha çok baskı amaçlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, İran, Güncel
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