ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar:

ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu adımı "provokasyon" olarak nitelendirdi.

ABD hükumeti, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasını devreye soktu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların İngiltere'de geçtiğimiz yıl eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesi nedeniyle yaptırımların uygulandığının altı çizildi. Ayrıca Rusya'nın, Amerikan "Kimyasal ve biyolojik silah kontrolü hakkında kanunu" kapsamında teminat sağlayamaması işaret edildi.Yaptırımlar kapsamında uluslararası finans kuruluşları, Rusya'ya kredi, finansal veya teknik desteklerini uzatamayacak. ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer zirai ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını "provokasyon" olarak nitelendirerek, "Rusya'yı dış ve iç politikasını değiştirmeye ve ABD'nin dünya egemenliğine yönelik girişimleri için kendi çıkarlarını terk etmeye zorlama girişimleri tamamen başarısız olmuştur" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Rus-Amerikan ortaklığı denilen şeyin kalıntılarının, Rusya ile ilişkileri yalnızca ABD içindeki politik mücadelede araç olarak kullananların talepleri yüzünden kurban edilmesi üzücü" diye konuştu.

SKRİPAL OLAYI

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de, Salisbury'de, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen baba ile kızının nerede tutulduğu bilinmiyor. Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İngiliz polisi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve Rus ajanları olduğu iddia edilen kişilerin Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olduğunu açıklamıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May ise polisin, tespit ettiği iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı.