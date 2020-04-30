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ABD'den yurda getirilen vatandaştan teşekkür videosu

ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının yurduna yerleştirilen Türk vatandaşı Handan Akten, yetkililere video çekerek teşekkür etti.

30.04.2020 02:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 02:07
ABD'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının yurduna yerleştirilen Türk vatandaşı Handan Akten, yetkililere video çekerek teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, ABD'den THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'nın ardından, polis eşliğinde Düzce'ye getirilen 225 Türk vatandaşından Handan Akten, yolculuk boyunca cep telefonu ile görüntü çekti.
Yurda yerleştikten sonrada Türk Kızlay, AFAD, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine hizmet etmelerini öven Akten, "Bizi burada gerçekten muhteşem ağırlıyorlar. Burada her şey çok güzel. Özellikle AFAD, Kızılay, bizimle çok ilgileniyor. Türkiye Cumhuriyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Her şey için çok sağ olsun." dedi.
Daha sonra kaldığı yurdun odasını görüntüleyen Akten, kendilerine sunulan imkanların, yurdun temizliği ve yemeklerin lezzetinden bahsetti.
Akten, son olarak videosunda, "Öncelikle Türkiye Cumhuriyetimize ve Devlet büyüklerimize saygılarımı iletiyorum. Düzce Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, AFAD İl Müdürü Ali Kartal'a, Sağlık çalışanlarına, polis ekiplerine herkese çok çok teşekkür ederim. Burada gerçekten günlerimiz harika geçiyor ve bizlere çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullandı. ABD’den yurda getirilen vatandaştan teşekkür videosu

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Düzce, Güncel, Haber

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