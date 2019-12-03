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ABD Dışişleri Bakanı Esper: NATO planı Türkiye'nin kendine özgü çekinceleriyle engellenemez

ABD Dışişleri Bakanı Mike Esper, bugün İngiltere'de NATO'nun 70. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek zirve öncesi Türkiye'ye uyarılarda bulundu.

03.12.2019 07:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:05ABD Dışişleri Bakanı Esper: NATO planı Türkiye'nin kendine özgü çekinceleriyle engellenemez

ABD Dışişleri Bakanı Mike Esper, bugün 'de NATO'nun 70. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek zirve öncesi 'ye uyarılarda bulundu.

Esper Türkiye'nin Baltık ülkeleri ve Polonya'nın savunmasına yönelik NATO planının önünü tıkamaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik planlarının NATO tarafından desteklenmemesi durumunda NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik planlarını bloke edeceğine yönelik bir haftadır uluslararası basında yer alıyor.

Reuters'a konuşan Esper, Ankara'nın tehdit algısının ittifakın geri kalanı tarafından paylaşılmadığını ve bu tıkanıklığı aşmak için YPG'yi terör örgütü olarak nitelemeyi desteklemeyeceğini belirtti.

Esper, "Ankara'ya mesajım savunma planlarını ilerletmek" dedi ve ekledi:

"Bu Türkiye'nin kendine özgü çekinceleri nedeniyle engellenemez.

"İttifakın birliği ve hazırlıklı olması, büyük meselelere odaklanmanız gerektiğini anlamına gelir. Büyük mesele de NATO'nun hazırlık seviyesidir.

"Herkes Türkiye'nin gündemine göre hareket etme konusunda istekli değil. Herkes tehditleri Türkiye'nin gördüğü şekilde görmüyor."

Bugün başlayacak NATO toplantısı, örgüt içi çekişmeler ve anlaşmazlıkların geleceği açısından kritik bir toplantı olarak görülüyor.

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler F-35 uçaklarının satışı ve Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemi gibi konular nedeniyle bir süredir gergin.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Türkiye, Dünya
BBC


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