ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek!

Doğu Türkistan paylaşımı nedeniyle Çin hükümeti tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'e ABD'den destek geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mesut'a destek verdi.

Pompeo Twitter'dan, "Çin Komünist Partisi propagandası, tüm sezon boyunca Mesut Özil ve Arsenal'ın maçlarını sansürleyebilir, ancak gerçekler geçerli olacak. ÇKP, Uygurlara karşı işlenen ağır İnsan Hakları ihlallerini gizleyemez." yazdı.

İşte Mesut'un Doğu Türkistan paylaşımları:

MESUT ÖZİL'E TEHDİT

Arsenal'in Manchester City ile Pazar günü oynadığı karşılaşmanın canlı yayını Çin'de yayın akışından çıkarıldı. Pekin yönetimine yakın Global Times gazetesinin başyazısında da, 31 yaşındaki oyuncunun "palyaçoluk" yaptığı ve bu paylaşımın ciddi sonuçları olacağı iddia edildi. Çin hükümetinin, Özil'in yorumu nedeniyle Premier Lig'e ya da Arsenal'e yaptırım uygulayabileceğinden söz ediliyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖRE DOĞU TÜRKİSTAN'DA İNSANLAR HUZURLU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da konu ile ilgili bir açıklama yaparak Mesut Özil'i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti ve bu bölgede yaşayan ve çalışan insanların huzurlu bir hayat sürdüğünü iddia etti.