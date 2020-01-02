Haberler » Politika » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti - Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'ta yaşanan gelişmeler üzerine 5 ülkeye yapacağı ziyaretleri iptal etti.

02.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:12 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'ta yaşanan gelişmeler üzerine 5 ülkeye yapacağı ziyaretleri iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın başkenti 'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılar nedeniyle Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs'a yapacağı ziyaretleri iptal etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta devam eden durumu izlemek ve Orta Doğu'daki Amerikalıların güvenliğini sağlamak amacıyla Pompeo'nun Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, 3-7 Ocak tarihlerinde planlan ve iptal edilen ziyaretlerin en kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırılar düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump, büyükelçilikte yaşanan olayların ardından, ABD'ye ait kuruluşlarda meydana gelebilecek herhangi bir can veya mal kaybından İran'ın sorumlu tutulacağını belirterek, "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat, Irak, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

11:07   Yunanistan lideri Pavlopoulos'tan Türkiye'ye yeni yıl mesajı: Her türlü tehdide karşı hazırlıklıyız - Haberler
11:05   İstanbulluları heyecanlandıran kar yağışı yüksek kesimlerde başladı - Haberler
11:04   Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı - Haberler
11:04   Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı - Haberler
11:03   Bakan Varank: "Ocak-Kasım 2019'da 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin... - Haberler
10:56   Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı - Haberler
10:54   Son dakika: Saadet Partisi, Libya tezkeresine "evet" oyu verecek - Haberler
10:41   Bolu'da evine 500 metre uzaklıktaki parkta uyuyakaldı, donarak hayatını kaybetti - Haberler
10:35   Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı - Haberler
2.01.2020 11:12:11