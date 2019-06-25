25.06.2019 21:20
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan'da

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo , Afganistan 'ın başkenti Kabil 'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani , ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede konuşan Gani, Afganistan hükümetinin, 40 yıldır devam eden savaşın son bulması için çalışma yaptığını söyledi.
Afganistan'ın ortağı ve dostu olan ülkelerin barış konusunda tek başlarına hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Gani, beraber ve birlikte yapılan çalışmaların iyi sonuç vereceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ABD'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediğini ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
Kabil , Afganistan , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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