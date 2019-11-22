Haberler » Güncel » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü - Haber

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile bir araya geldi.

22.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:32ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile bir araya geldi.
Washington'daki bakanlık binasında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bildirildi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile görüştüm. İran'ın, bölgeyi istikrarsızlaştıran aktivitelerini ve bölgedeki negatif etkilerini ele aldık." ifadesini kullandı.
Pompeo, ayrıca bölgedeki Rus varlığını ve Libya'nın durumunu da görüştüklerini belirterek, ülkede acil bir ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Mike Pompeo, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:42 DHA YURT BÜLTENİ-25
02:34 BM, Suriye anayasa komitesinden "ileriye dönük" planlarını sunmasını istedi
02:30 Sudan hükümeti Beşir rejimiyle bağlantılı 24 kuruluşun mal varlığını dondurdu
02:16 Libya'da ABD'ye ait IHA kayboldu
02:02 Kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı
01:16 Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız
00:55 Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı
00:39 Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım
00:29 Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu açıkladı
00:01 DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
22:50 Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
17:20 Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:14 İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
23.11.2019 02:44:49