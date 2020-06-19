ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a 'hain'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, John Bolton'ın kitabında yanlış bilgilerin olduğunu açıklayarak Bolton'ı hainlikle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Bolton'a 'hain'
19.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:43
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, John Bolton'ın kitabında yanlış bilgilerin olduğunu açıklayarak Bolton'ı hainlikle suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında çok fazla yanlış bilgilerin bulunduğunu belirterek Bolton'u hain olarak nitelendirdi ve ülkeye zarar verdiğini söyledi.

ABD medyasında gündem olan ve 23 Haziran'da yayınlanması planlanan John Bolton'un kitabından alıntılar yayınlanmaya devam ediyor. Kitapta Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2020 seçimlerinde Çin'den yardım istemek de dahil olmak üzere birçok durumda yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor. Bolton, ayrıca Trump'ın Çin, Rusya, Türkiye ve Kuzey Kore'nin liderlerinden manipüle edildiğini ve kolayca etkilendiğini iddia ediyor.

Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "John Bolton bir dizi yalanları yayınlıyor. Tamamen eğilmiş yarı gerçekler ve açık yanlışlıklar yayıyor. Bolton, bazı görüşmeleri ifşa ederek, insanların güvenini ihlal ediyor. Bolton'ın ABD'ye zarar veren bir hain olması, hem üzücü hem de tehlikelidir. Dünyadaki dostlarımıza: 'Başkan Donald Trump'ın ABD'nin iyi bir güç olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında Trump aleyhine, son derece gizli bilgileri ifşa ettiği için kitabın yayınlanmasını durdurmak içi federal mahkemeye dava açtığını duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, John Bolton, Dünya, Güncel, Haber

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