Menü
Haberler ›› Güncel ››ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması - Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz.

17.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:12
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, İdlib'deki Esed rejimi bombardımanları için " Rusya 'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz." dedi.
Pompeo, Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.
Burada Rusya ve İran'ın destek verdiği Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları nedeniyle 1 milyona yakın kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Pompeo, Suriye'de siyasi çözüm çağrısını yineledi.
Pompeo, İdlib'deki sivil altyapıların da Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarına kurban gittiğine işaret ederek, "Rusya'nın bu saldırılar esnasında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'ye ek destek vermeyi düşünmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İdlib, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Güncel
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi