16.06.2019 19:35
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu konusunda şüphe bulunmadığını ancak ABD'nin İran'la savaş istemediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu konusunda şüphe bulunmadığını ancak ABD'nin İran'la savaş istemediğini belirtti.
Pompeo, Fox News'e verdiği demeçte, geçen hafta Umman Körfezi'ndeki tankerlere düzenlenen mayınlı saldırılar hakkında, "Bunun arkasında İran'ın olduğu şüphesiz ama Başkan (Donald) Trump savaştan kaçınmak için elinden geleni yapıyor. Biz savaş istemiyoruz ancak önemli geçiş bölgelerindeki serbest ulaşımı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bunu sağlamak için ABD olarak diplomatik ve diğer tüm adımları atıyoruz." dedi.
Pompeo, tankerlere İran'ın saldırmadığı iddiası üzerine de "İstihbarat kurumlarımızın elinde çok fazla veri, çok fazla kanıt var. Dünya bunları görecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

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