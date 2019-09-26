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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Esad, 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor kullandı"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yürüttüğü soruşturmalar sonucu Esad rejiminin 19 Mayıs'taki saldırılarında kimyasal silah olarak klor kullandığı sonucuna ulaştığını açıkladı.

26.09.2019 22:05ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin yürüttüğü soruşturmalar sonucu Esad rejiminin 19 Mayıs'taki saldırılarında kimyasal silah olarak klor kullandığı sonucuna ulaştığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD tarafından Esad rejiminin Mayıs 2019'da İdlib'e düzenlediği saldılar hakkında yürütülen çalışmanın sonuna gelindiğini duyurdu. Pompeo, çalışmalar sonucu Esad rejiminin bu dönemdeki saldırılarında kimyasal silah olarak klor kullandığını ileri sürdü. Pompeo yaptığı açıklamada, "Beşar Esad rejimi, bazıları savaş suçları olmak üzere insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız acımasızlıktan sorumlu. Bugün ABD, Esad rejiminin 19 Mayıs'ta kimyasal silah olarak klor kullandığı sonucuna vardı" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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