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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta, Başbakan, Ulusal Güvenlik Başkanı, Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanı ile görüştü.

06.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:12ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fas'ta üst düzey temaslarda bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ta, Başbakan, Ulusal Güvenlik Başkanı, Dışişleri ve İşbirliği Bakanı ile görüştü.
Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fas'ı ziyaret eden Pompeo'nun başkent Rabat'ta Başbakan Sadeddin el-Osmani tarafından kabul edildiği belirtildi.
Fas Ulusal Güvenlik Başkanı Abdullatif el-Hamuşi ile Dışişleri ve Afrika İşbirliği Bakanı Nasır Burita'nın da katıldığı görüşmede, "güvenlik alanında iş birliği, terörle mücadele, Sahel bölgesindeki istikrar ve koordinasyon konularının" ele alındığı aktarıldı.
Libya'daki krizin aşılması konusunda fikir alışverişi yapılan toplantıda, İran ve müttefiklerinin kuzey ve batı Afrika bölgesine nüfuz etme çabalarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Doğuda Atlantik Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanan 5 bin kilometrelik kuşak Sahel Bölgesi olarak adlandırılıyor. Sahel Bölgesi; Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Çad, Sudan, Burkino Faso ile Nijerya'yı kapsıyor.
ABD'nin bölgedeki stratejik müttefiki olarak gördüğü Fas'ı ilk defa ziyaret eden Pompeo temaslarının ardından ülkeden ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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