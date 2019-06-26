26.06.2019 12:09
Haberler » Politika » Haber

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo , Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afganistan temaslarının ardından Hindistan'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Modi ve Pompeo'nun iki ülke ilişkilerini değerlendirdiğini ifade etti. Kumar, görüşme sonrası Pompeo'nun Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Hindistan ziyareti dün başkent Yeni Delhi 'de yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Göstericiler, "Ellerinizi İran 'ın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıyarak ABD karşıtı sloganlar atmıştı. - YENİ DELHİ
Kaynak: İHA
Mike Pompeo , Amerika Birleşik Devletleri , Hindistan , Politika

Son Dakika Haberleri
12:15 MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e Öcalan mektubu tepkisi
12:08 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi
12:08 Bakan Turhan: Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz
11:57 Irak: "Topraklarımızı saldırı için kimseye kullandırmayız"
11:57 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir"
11:57 Bahçeli: "S-400'lerin alınması varoluş meselesine dönüşmüştür"
11:55 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(S-400 alımı) Türkiye teslim olmamalı, taviz vermemelidir.