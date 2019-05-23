23.05.2019 18:08
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Huawei dünyaya yalan söylüyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'nin Çin hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei'nin Çin hükümeti ile ilgili açıklamalarında dünyaya yalan söylediğini dile getirdi. Pompeo, "Huawei sadece Çin'e değil Çin Komünist Partisi'ne de sıkı sıkıya bağlı." dedi.

Pompeo, "Çin hükümetine çalışmadıklarını söylemek yanlış bir açıklama. Böyle yapmaları Çin yasalarında isteniyor. Bu konuda Huawei'nin CEO'su ABD halkına da dünyaya da doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com