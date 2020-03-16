ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Taci Üssü saldırısını görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Taci Üssü'ne yapılan roket saldırısını görüştüğü telefon konuşmasında, buradaki askerlerini korumak için ek önlemler alacaklarını bildirdi.
16.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:28
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Taci Üssü'ne yapılan roket saldırısını görüştüğü telefon konuşmasında, buradaki askerlerini korumak için ek önlemler alacaklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Abdulmehdi'nin dün bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.
Görüşmede, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart akşamı düzenlenen roket saldırısının ele alındığına işaret eden Ortagus, "Bakan Pompeo, Irak hükumetinin DEAŞ'ı yenme çabalarını destekleyen koalisyon güçlerini savunması gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.
Pompeo'nun, söz konusu saldırıdan sorumlu kişilerden de hesap sorulması gerektiğini belirttiğini aktaran Ortagus, "Bakan Pompeo, ABD'nin can güvenliğine yönelik saldırı ve tehditlerin hoş görmeyeceğini ve kendini müdafaa etmek için gerekli ek önlemleri alacağını vurgulamıştır." bilgisini paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Abdulmehdi'nin dün bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.
Görüşmede, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart akşamı düzenlenen roket saldırısının ele alındığına işaret eden Ortagus, "Bakan Pompeo, Irak hükumetinin DEAŞ'ı yenme çabalarını destekleyen koalisyon güçlerini savunması gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.
Pompeo'nun, söz konusu saldırıdan sorumlu kişilerden de hesap sorulması gerektiğini belirttiğini aktaran Ortagus, "Bakan Pompeo, ABD'nin can güvenliğine yönelik saldırı ve tehditlerin hoş görmeyeceğini ve kendini müdafaa etmek için gerekli ek önlemleri alacağını vurgulamıştır." bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, Güncel
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