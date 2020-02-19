Haberler » Güncel » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Irak'tan büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz' - Haber

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Irak'tan büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'tan büyükelçiliğin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.

19.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:10ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'tan büyükelçiliğin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldıranların yakalanmasını talep ederek, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca yapamadılar" dedi. İran yanlılarının ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye sokmasının normal bir durum haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, büyükelçilik ve askeri üslerin daha sıkı korunması talebinde bulundu.
Öte yandan Irak'ta özellikle geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine yönelik saldırılar düzenleniyor.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 21:59:29