Haberler » Politika » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'İran, yasadışı uygulamalara devam ederse yaptırımlara devam edeceğiz' - Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İran, yasadışı uygulamalara devam ederse yaptırımlara devam edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran, yaptığı yasadışı uygulamalara devam ederse biz de yaptırımlara devam edeceğiz" dedi.

10.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:03ABD Dışişleri Bakanı Pompeo:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, " , yaptığı yasadışı uygulamalara devam ederse biz de yaptırımlara devam edeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın yasadışı uygulamalara devam etmesi halinde yaptırımlara devam edeceklerini belirterek, Irak'taki askeri üslere balistik füze gönderilmesi olayına dahil olan 8 İranlı yetkiliye yaptırım uygulanacağını vurguladı. Ticaret Bakanı Mnuchin ise İran'a inşaat, imalat, tekstil ve madencilik sektörlerinde yaptırım uygulanacağının altını çizerek "Başkan (Donald Trump) bu konuda yeterince açıktı: İran yaptığı terör saldırılarını bırakıp nükleer silahsızlanma teminatı verene kadar ekonomik yaptırımlara devam edeceğiz. İran hükümetinden milyarlarca dolar desteği geri çekeceğiz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın "İranlı General Süleymani'nin Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği başta olmak üzere birçok elçiliğe saldırı planladığı" açıklamasına atıfta bulunarak "Eli kulağında olan tehlike hakkında kesin bilgiye sahiptik ve bu bilgiler ABD elçiliklerinin patlatılmasını içeriyordu. Saldırının hangi dakika veya hangi gün gerçekleştirileceğini bilmiyordum. Ama bu bir gerçek ki Süleymani, ABD elçilikleri ve askeri üsleri de içeren Amerikan birliklerine karşı, bölge boyunca geniş ölçekli bir saldırı düzenliyordu. İran, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından ABD'nin Irak'ta bulunan askeri üsleri yakınlarına iki düzineden fazla füze göndermişti." ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:02  Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Haberler
23:01  İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Haberler
22:57  Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Haberler
22:56  AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Haberler
22:52  Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Haberler
22:44  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Haberler
21:44  Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Haberler
21:36  Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Haberler
19:51  Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Haberler
19:05  Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Haberler
10.01.2020 23:11:24