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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Katar Savunma Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

06.11.2019 01:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:38ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Katar Savunma Bakanı ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ortagus, Pompeo'nun, İran'ın "bölgedeki istikrarsızlığı arttırıcı" davranışlarına karşı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin önemine vurgu yaptığını ve ayrıca ABD olarak el-Atiyye'ye yakın ilişki ve iş birliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
Öte yandan Ortagus, görüşmede Irak, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel sorun ve gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Katar, Güncel

Kaynak: AA

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