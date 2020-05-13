ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kovid-19'a rağmen İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapıyor.

13.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:34
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapıyor.
ABD Dışişleri Bakanı'nı taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indi. Pompeo, uçaktan inişte kendisini karşılayan yetkililerle Kovid-19 nedeniyle tokalaşmazken, ABD bayrağını andıran maske takması dikkati çekti.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Pompeo, "İki kritik tehditle mücadele ediyoruz: Kovid-19 ve İran. İsrail ve ABD bu zorluklara karşı yan yana duracaktır." ifadesini kullandı.
Yerel basın, ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağını aktardı.
Pompeo, İsrail'de sırayla Başbakan Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kovid-19’a rağmen İsrail’de

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İsrail, Güncel, Haber

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