24.06.2019 13:25
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad'a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo , Riyad 'a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Riyad'daki Esselam Sarayı'nda kabul etti. Kral Selman , Pompeo ile yaptığı toplantıda bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeleri ele alarak, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirdi. Toplantıya, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Abdulaziz, Dışişleri Bakanı İbrahim Assaf ve ABD'nin Riyad Büyükelçisi katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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