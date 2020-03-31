ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore ile nükleer görüşmelere devam etmek isteriz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer görüşmeler için Kuzey Kore yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturmayı ümit ettiklerini söyledi.Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre Pompeo, Kuzey Kore'nin kendisine yönelttiği "Pyongyang yönetimine karşı uluslararası baskıyı sürdürme arayışında olduğu" suçlamasına yanıt verdi.

Kaynak: Euronews.com