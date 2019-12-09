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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin Mısır ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile Libya meselesini görüştüğü bildirildi.

09.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:16ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin Mısır ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile meselesini görüştüğü bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Görüşme sırasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini ve bölgesel sorunların ele alındığını kaydeden Ortagus, Libya'nın durumu ve bölgedeki son gelişmelerin de tartışıldığını ifade etti.
Açıklamada ayrıca, Pompeo'nun, Mısır'daki basın özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunda duydukları endişeyi dile getirdiği, iş adamı Mustafa Kasım'ın da aralarında olduğu tutuklu Mısır asıllı Amerikan vatandaşlarının salıverilmesini istediği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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