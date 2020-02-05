Haberler » Dünya » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı - Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı

Çin, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygurların güvenliğinin sağlanması çağrı yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki verdi.

05.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:39ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı
Uluslararası topluma 'Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygurlara sahip çıkın' çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasına, Çin'in Özbekistan Büyükelçiliği'nden tepki geldi.

Pompeo'nun açıklamasını 'iftira' olarak nitelendiren elçilik resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaç kez tekrarlanırsa tekrarlansın, bir yalan gerçek olmaz. Çin'e iftira atmak ve Çin'in Orta Asya devletleri ile arasındaki dostane ilişkilere anlaşmazlık tohumu ekme girişiminde bulunmak yenilmeye mahkumdur" ifadeleri kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:02:23