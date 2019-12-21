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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye sınır ötesinden insani yardım yapılmasına imkan sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi kararının Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle yenilenmemesini sert bir dille eleştirerek iki ülkeyi ölümlerden sorumlu tuttu.

21.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:04 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'ye sınır ötesinden sağlanan insani yardımların Türkiye ve Irak üzerinden milyonlarca sivile ulaştırılmasına olanak sağlayan ve 2014 yılından bu yana uygulamada olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uzatılması için yapılan oylamada ve Çin'in veto hakkını kullanmasının utanç verici olduğunu belirtti.

İki ülkeye seslenerek "bu karara karşı durmayı seçenlerin eli kanlıdır" diyen Pompeo, ABD'nin sessizlerin, açların, yerinden edilmişlerin ve yetimlerin insani yardım alarak herşeye rağmen yaşamaya devam etmeleri için destek vermeye kararlı olduğunu vurguladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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