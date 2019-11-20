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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Pompeo, "Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

20.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:00

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti 'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pompeo, " Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Türkiye, Dünya


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