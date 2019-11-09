Haberler » Güncel » ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir - Haber
BBC

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya ve Çin'e dair uyarılarda bulundu ve NATO'nun "günümüzün zorluklarıyla mücadele edebilecek şekilde" güçlenmesi gerektiğini söyledi.

09.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:57

'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in kendi halkına uyguladığı baskıların Doğu Almanyalılara çok tanıdık geleceğini söyledi, 'yı ise komşularını işgal etmekle ve muhalefeti ezmekle suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine katılmadığını belirten Pompeo, "70 yılın ardından NATO'nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek" dedi.

POMPEO: NATO'NUN DEVRİ KAPANABİLİR

Pompeo, "Eğer uluslar NATO'nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO'nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO'nun devri kapanabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Avrupalı NATO ülkelerini sıklıkla yeterli askeri harcama yapmamak ve savunma ihtiyaçları için ABD'ye bel bağlamakla suçluyor. NATO önümüzdeki ay Londra'da 70. yılını kutlayacak.

Pompeo ve Merkel, Berlin'de görüştü

"BATI ÜLKELERİ OLARAK YOLUMUZU KAYBETTİK"

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılından bir gün önce Berlin'de konuşan Pompeo, "Batı ülkeleri olarak hepimiz o gurur dolu andan sonra yolumuzu kaybettik" dedi. Pompeo "Büyük zorluklarla kazandığımız 1989 zaferini savunmalıyız" ve "Bugün özgür olmayan uluslarla bir değerler rekabeti içinde olduğumuzu kabul etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Kaynaklarımızı ittifaklarımızdan başka şeylere aktarabileceğimizi düşündük ama yanıldık. Bugün Rusya, bir dönem Dresden'de çalışan bir KGB memurunun liderliğinde komşularını işgal ediyor ve siyasi rakiplerini biçiyor" diye konuştu.

MACRON DA İTTİFAKI SORGULAMIŞTI

Bu hafta Economist'e konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD'nin ittifaka yeterince önem vermediğini savunmuş, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini çekmeden önce NATO'ya danışmamasını buna örnek olarak göstermişti. Macron NATO'nun kolektif savunma sözüne hâlâ sadık olup olmadığını sorgulamıştı. Perşembe günü konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Macron'un "sert sözlerine" katılmadığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Macron'un sözleri hakkındaki Facebook paylaşımında "İyi ifade edilmiş. Gerçekliğe uygun ve meselenin özüne inen sözler. NATO'nun mevcut durumunun doğru tanımlaması" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Berlin, Rusya, Dünya, Güncel
BBC


Son Dakika Güncel Haberleri
11:12 Güney Kore'de "2. Ulusal Türkçe Konuşma Yarışması"
11:12 Bangladeş'te Bulbul Kasırgası hazırlığı
11:11 'Donmayan bal gerçek değildir'
11:11 Perakende alışverişe yılda 1 trilyon 60 milyar Lira harcıyoruz
11:10 Bakan Pakdemirli: 166 milyon TL hibeli 133 proje onaylandı
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
10:07 Mehmet Metiner, Erdoğan'a iki ismi görevden alması için çağrıda bulundu
10:06 Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerini cinayet büro çözdü
09:51 Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:14:48