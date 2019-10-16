İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya büyük bir kalıp parmesan peyniri hediye eden İtalyan gazeteci Alice Martinelli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ünlü peynire getirmeye çalıştı ek vergiye dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 6 gün sürecek Avrupa ülkeleri ziyaretinin ilk durağı İtalya oldu. İtalya temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelen Mike Pompeo'ya, İtalyan gazeteci Alice Martinelli tarafından parmesan peyniri hediye edildi. İtalyan gazeteci Martinelli, bu hediye ile ABD'nin, ünlü peynire uygulayacağı yüzde 10-25 arasındaki ek vergilere dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Birliği'nin (AB), Airbus'a yasa dışı hükümet yardımı yapması gerekçesiyle misilleme olarak ABD'nin 7.5 milyar dolarlık AB ürününe ek vergi uygulamasına onay verdi. Bunun üzerine ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İrlanda viskisi, şarap zeytin ve peynir, tereyağı, bazı Avrupa ülkelerinden yoğurt ve bazı domuz eti ürünleri gibi bir yelpazede ürünlere de yüzde 25 vergiler artırılıyor.

Ayrıca; Fransa, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık sivil hava araçlarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planlanıyor.