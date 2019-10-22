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ABD Dışişleri Bakanlığı "Barış Pınarı Herekatı" karşıtı metin dağıttı

ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Herekatı'nın bölgedeki DEAŞ'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi.

22.10.2019 04:48ABD Dışişleri Bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Herekatı'nın bölgedeki DEAŞ'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi.

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen metinlerin, Başkan Donald Trump yönetiminden gelen söylemlerle çeliştiğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz konusu konuşma metinlerinde, "Türkiye'nin askeri harekatı DEAŞ ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği savunulurken, Türkiye'nin bu ihlalleri soruşturması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, bölgeden askerlerle beraber insani yardım çalışanlarının da çekildiği kaydedilen metinde, ABD'nin bölgeye göndermeyi planladığı 50 milyon dolarlık yardımın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılmasının zorlaştığı ileri sürüldü.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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