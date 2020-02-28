Haberler » Güncel » ABD Dışışleri Bakanlığı İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması - Haber

ABD Dışışleri Bakanlığı İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz.

28.02.2020 04:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:20ABD Dışışleri Bakanlığı İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:01  Yaşar Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Yaşar Kemal hayatı ve biyografisi!
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 28 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
28.02.2020 04:27:17