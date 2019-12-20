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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale Irak'ı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

20.12.2019 03:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 03:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale Irak'ı ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, 'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Hale'i 'taki Selam Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, Hale'in ABD'nin Irak'ın güven ve istikrarını desteklediği, Iraklıların barış, özgürlük ve ülke egemenliğine saygı içinde yaşama arzularının önemsediğini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada Salih'in de ülkenin içinde bulunduğu durumlara ilişkin çözümlerin dış müdahaleden uzak, ulusal kararlarla alınmasının önemine değindiği belirtildi.
Ziyarete ilişkin Irak Başbakanlık Ofisinden de açıklama yapıldı. Buna göre Hale, Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi. Görüşmede stratejik ortaklık, anayasal kurumlar ve ülke egemenliğine saygı konuları ele alındı.
Irak'ta iki ayı geçen yoğun protestolar yaşanırken, yeni başbakanın belirlenmesi sürecindeki krizin tırmandığı bir sırada gerçekleşen sürpriz ziyaret ABD'nin muhtemel baskı ve müdahalesini akıllara getirdi.
Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre dün saat 24.00 itibarıyla doldu.
Salih'in hükümeti kurma görevi verdiği adayın meclis onayından da geçmesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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