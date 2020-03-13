ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in "Koronavirüsü ABD ordusu Vuhan'a getirmiş olabilir" açıklaması üzerine Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai'yi bakanlığa çağırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin 'den gelen "Covid-19'u Vuhan'a ABD getirmiş olabilir" ifadeleri üzerine, Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai'yi bakanlığa çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dün ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur" demişti.
"SALGINI ABD ORDUSU GETİRMİŞ OLABİLİR"
Sözcü Cao, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Covid-19 saptandığı sözlerine dikkat çekmişti. Cao, "Salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.
ÇİN VE ABD ARASINDA "VİRÜSÜN KAYNAĞI" TARTIŞMALARI
Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın Çin'de bulunduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.
Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 172'ye çıktığı, saptanan Kovid-19 vakasının 80 bini aştığı kaydedilmişti.
Kaynak: Euronews.com