ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz'
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.
18.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:34
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya 'nın Suriye 'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'de onlarca Türk askerinin Rusya'nın askeri operasyonları sırasında hayatını kaybettiğine inandıklarını ve Washington'un NATO müttefiki Türkiye'ye destek sunmaya devam ettiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'de onlarca Türk askerinin Rusya'nın askeri operasyonları sırasında hayatını kaybettiğine inandıklarını ve Washington'un NATO müttefiki Türkiye'ye destek sunmaya devam ettiğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi