ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz'
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.
18.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:57
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya 'nın Suriye 'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Dünya
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