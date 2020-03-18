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ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.

18.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:57
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya 'nın Suriye 'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.View on euronews ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz'

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Dünya

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