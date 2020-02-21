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ABD Dışişleri Bakanlığından İdlib için Türkiye'ye taziye ve destek mesajı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İdlib'deki şehitler için Türk hükümetine başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadesi kullanıldı.

21.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:02ABD Dışişleri Bakanlığından İdlib için Türkiye'ye taziye ve destek mesajı Açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'deki şehitler için Türk hükümetine başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız." ifadesi kullanıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirinin İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Türk askerlerinin şehit düşmesine ilişkin sorusuna yazılı cevap verdi.
Açıklamada, "Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türk askerlerinin bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esed rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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