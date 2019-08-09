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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye ile yapılan güvenli bölge anlaşmasına ilişkin, "Kuzey Doğu Suriye'de kurulacak güvenli bölge açıklamasını sevinçle karşılıyoruz" dedi.

09.08.2019 00:18 ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye ile yapılan güvenli bölge anlaşmasına ilişkin, "Kuzey Doğu Suriye'de kurulacak güvenli bölge açıklamasını sevinçle karşılıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, düzenlediği basın toplantısında ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasını değerlendirdi. "ABD ve Türkiye tarafından birlikte yapılan Kuzey Doğu Suriye'de kurulacak güvenli bölge açıklamasını sevinçle karşılıyoruz" diyen Ortagus, Ankara'da gerçekleşen görüşmelerde uygun bir güvenlik sistemi oluşturulmasını sağladığını aktararak, bu sistem ile NATO müttefiki olan Türkiye'nin haklı endişelerine cevap vermeyi amaçladığını belirtti. Halen üzerinde çalışılması gereken detaylar olduğunu belirten Ortagus, "Bu görüşmelerden ortaya çıkan başlangıç adımlarını destekliyoruz" diye konuştu.

ABD-Türkiye ortak operasyon merkezinin Türkiye'de kurulacağını ifade eden Ortagus, sonraki adımların buradan uygulanacağını söyledi. Ortagus, ayrıca ABD'nin Kuzey Doğu Suriye'de kurulacak barış için 'tüm ortakları' ile çalışmaya devam edeceğini belirtti. Suriyeli mültecilerin bu bölgeye yerleştirilmesi konusunda bir plan olup olmadığı sorusuna ise bu konuda özel bir plan olmadığını ancak eğer bir mülteci geri dönmek isterse ellerinden gelen yardımın yapılacağını bildirdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

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