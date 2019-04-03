ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Özgür ve adil seçimler demokrasinin önemli bir parçası" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN DAHA AZINI BEKLEMİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü Palladino, "Haberleri gördük. Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Dolayısıyla uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye'den daha azını beklemiyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DEN ANINDA YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlerle ilgili açıklamasına yanıt verdi.

"SEÇİMLERİN HÜR VE ADİL OLMASI TÜM MAKAMLARIN SORUMLULUĞUDUR"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü yapılan seçim, düzen ve huzur içinde tamamlanmıştır. Seçimler demokrasimizin belkemiğidir. Türk halkı 70 yıldır iradesini sandık yoluyla ortaya koymuştur. Seçimlerin hür ve adil olması, tüm makamların sorumluluğudur.

"HER TÜRLÜ ADIMDAN KAÇINMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Oyların kanunlarımıza uygun olarak sayılması aynı ölçüde önemlidir. Birçok siyasi partinin usul hataları ve başka usulsüzlükleri gerekçe göstererek yaptıkları itirazları yakından takip ediyoruz.

"Seçimlerden sorumlu makamların tüm uzlaşmazlıkları hızlı, şeffaf ve kesin olarak çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır. Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.