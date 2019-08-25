Haberler» Güncel» Haber

ABD Dışişleri Filistin'i "ülkeler ve bölgeler" listesinden çıkarmış

ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i yaklaşık 3 ay önce internet sayfasındaki "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkardığı ortaya çıktı.

25.08.2019 23:16 ABD Dışişleri Filistin'i
ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin'i yaklaşık 3 ay önce internet sayfasındaki "bölgeler ve ülkeler" listesinden çıkardığı ortaya çıktı.
ABD Dışişleri Bakanlığının mayısın sonuna doğru internet sitesinin tasarımını değiştirdiği, bu tarihten sonra da artık "ülkeler ve bölgeler" listesinde Filistin'e yer vermediği tespit edildi.
Söz konusu durum bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımın ardından ortaya çıktı. Paylaşım sonrasında İsrail basını da ABD Dışişlerinin Filistin'i listeden kaldırdığını yazdı.
Bakanlık daha önce Filistin'e sitesinde "Filistin Yönetimi" ya da "Filistin Toprakları" ifadeleriyle yer veriyordu.
FKÖ'den tepki
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise duruma yaptığı Twitter paylaşımıyla tepki gösterdi.
ABD'nin, İsrail'i listeden çıkarmasının ABD'nin değil, İsrail'in çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirten Ureykat, "Gerçeği görmemeye karar vermek, bu gerçeğin varlığını ortadan kaldırdığınız anlamına gelmez." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana Filistin konusunda İsrail çizgisini destekleyen pozisyon benimsemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:03   Kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı
00:02   Skolyoz hastalığını yüzmeyle geriletti
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2019
00:02   "Suriye'deki İran unsurlarını vuran" İsrail'e ABD'den destek
00:00   Cimbom şansızlığını bu haftada kıramadı
00:00   Fatih Terim'e yoğun ilgi
00:00   Galatasaray evindeki yenilmezliğini 37'e çıkardı