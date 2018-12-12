ABD Dışişleri'nden Avrupa Ziyaretleri

– ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı John j. Sullivan 12 – 20 Aralık
tarihleri arasında Slovakya
, Avusturya
, Bulgaristan
, Bosna Hersek
, Makedonya
ve Polonya
'nın başkentlerini ziyaret edecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre Sullivan:
12 Aralık tarihinde gerçekleşecek Bratislava
ziyaretinde ABD ve Slovakya'nın ikili ilişkileri görüşülecek ve Rusya
'nın Avrupa
'ya karşı tutumuna bir tepki vermek için gelecek dönem Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda görev alma konusunu görüşecek.
13 Aralık'ta Viyana
ziyaretinde, Avusturya'nın Afganistan
ve Batı Balkanlar'daki güvenlik konusundaki işbirliği için ABD adına teşekkür edecek ve yetkilileri İran
ve Rusya'nın etkinlikleri hakkında uyaracak. 14 Aralık
'ta Sofya
ziyaretinde, NATO ile birlikte çalışabilecek ABD sistemlerini tanıtacak ve Bulgaristan'ın ulusal ve bölgesel istikrarı konusunda eneji çeşitliliğinin önemini vurgulayacak.
16 Aralık'ta Saraybosna
ziyaretinde, üst düzey yetkililerle bir araya gelerek istikrarı koruma ve Batı'ya yaklaşmak için reformlara devam etmenin önemine işaret edecek.
18 Aralık'ta Skopje ziyaretinde, bölgedeki durumu ve ülkenin Prespa Anlaşması'na dair reformlara devam etme konusunda tavsiye verecek.
19 Aralık'ta Varşova
ziyaretinde, ABD'nin NATO'ya bağlılığının altını çizecek ve Kuzey Akımı 2 projesine dair ortak endişeleri görüşecek.
Sullivan ayrıca ziyaret ettiği ülkelerde görev alan ABD konsolosluk görevlileri ile bir araya gelecek. - Emir
Slovakya,Avrupa,Aralık,Amerika Birleşik Devletleri
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:05