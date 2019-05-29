ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE, OLUMSUZ SONUÇLARA KATLANIR"

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, "Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyoruz ama duruşumuz değişmedi. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.