ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'S-400'den kurtulun' çağrısı

Adının saklı kalması koşulu ile Reuters 'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Türkiye ile ABD arasında krize yol açan Rus hava savunma sistemlerine yönelik Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Yetkili, ilişkilerde ilerleme sağlanması için Türkiye'nin S-400'lerden "kurtulması" gerektiğini söyledi. Pentagon yetkilisi ayrıcaAmerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nı (CAATSA) da hatırlattı.

ABD'li yetkili, S-400 alımı yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"CAATSA kapsamında yaptırım hala mümkün. Yaptırımların mutlak bir takvimi yok. Çin'e Rusya'dan savaş uçağı satın alması sebebiyle aynı yasa kapsamında yaptırım uygulanması dokuz ay sürdü."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: S-400 ÇALIŞACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda S-400'lerden geri adım atılmayacağı mesajı verdi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, "S-400 çalışacak" dedi ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim süreci tamamlandığında planlanan faaliyetlerin uygulanacağını söyledi. Akar, "S-400'lerin birinci filo ve iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluş ve TSK personelinin eğitim süreci devam ediyor. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, ABD'den alınan F-35'lere ilişkin olarak da, "Beş F35'ten dördünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü grup toplantında yaptığı açıklama şunları söylemişti:

"Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranması konusunda mutabık kaldık. Ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerektiğini söyledik. Bu husustaki aşırı ısrarın Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin de altını çizdik. F-35'te Türkiye müşteri değil, ortaktır. Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak başka arayışlara girmek zorunda kalacağını söyledik."