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ABD Donanması: Rus savaş gemisi, Amerikan savaş gemisine agresif şekilde yaklaştı

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, bir Rus savaş gemisinin Umman Denizi'nde seyir halindeki bir Amerikan savaş gemisine 'agresif bir şekilde yakınlaştığını' duyurdu

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07ABD Donanması: Rus savaş gemisi, Amerikan savaş gemisine agresif şekilde yaklaştı
ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, bir Rus savaş gemisinin Umman Denizi'nde seyir halindeki bir Amerikan savaş gemisine 'agresif bir şekilde yakınlaştığını' duyurdu. Rus gemisinin gelen uyarıları dikkate almadığı da belirtildi.

Amerikalı Askeri Sözcü Josh Frey, donanmaya ait USS Farragut destroyerinin Umman Denizi'ndeki rutin faaliyetine devam ettiği sırada Rus savaş gemisinin hızlı bir şekilde 180 fit (54 metre) kadar yaklaştığını ve kendisine gönderilen uyarıları da gözardı ettiğini aktardı.
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Kaynak: Euronews.com

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