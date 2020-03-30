Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi (2) - NEW

ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı.

30.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:10
ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı.
Hudson Nehri üzerinde bulunan Manhattan yolcu gemisi terminaline sabah saat 10.00 civarı demirleyen gemiyi New York Valisi Andrew Cuomo karşıladı.
Cuomo, burada yaptığı konuşmada, "19 milyon New Yorklu adına, bu ulusun halkının bizim için yaptıklarından dolayı çok minnettarız ve bu iyilikleri geri ödeyeceğiz." diye konuştu.
Cumartesi Virginia'dan hareket eden hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.
Hastanelerde yeni tip koronavirüs salgınına yakalananlar tedavi edilirken, USNS Comfort gemisinde, Kovid-19'la bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtiliyor.
24 saat çalışacak hastane gemisinde 12 ameliyat odası bulunuyor, bin 277 personel görev yapıyor.
USNS Comfort hastane gemisi 11 Eylül saldırılarından sonra da New York'a gönderilmişti.
ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletlerin başında gelen New York'ta, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1,026'yı bulurken vaka sayısı 60 bin 679'a çıktı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ABD donanmasına ait hastane gemisi New York’a geldi (2) - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haberin Videosu :

ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi (2) - NEW
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi (2) - NEW - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı’ndan ilk paylaşım geldi Haberler
Karantina süresi dolan Şeyma Subaşı'ndan ilk paylaşım geldi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haberler
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
İtalya’da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İtalya'da korona kabusu büyüyor! Vaka sayısı 100 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Haberler
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
Türkiye’deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs 168 can aldı, vaka sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:46: Lavrov ve Pompeo, Kovid-19 salgınını görüştü - Haber 20:46: BM'den gelişmekte olan ülkeler için "2,5 trilyon dolarlık destek paketi" çağrısı - Haber 20:46: Almanya Başbakanı Merkel'in üçüncü Kovid-19 testi de negatif çıktı - Haber 20:46: Adanalı üçüzler yardım bekliyor - Haber 20:44: EDİRNE Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti - Haber 19:12: Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti - Haber 19:04: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi - Haber 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber