30.06.2019 11:53
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ABD Donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girdi

ABD Donanmasına ait USS Carney isimli, DDG 64 borda numaralı destroyer gemisi Sea Breeze tatbikatına katılmak için İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yaptı.

ABD'nin Tomahawk güdümlü füzelerini taşıyan USS Carney destroyer gemisi, Ukrayna ile her yıl yapılan Sea Breeze tatbikatı için İstanbul Boğazı 'ndan geçti.

UKRAYNA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Karadeniz sularına giren geminin, Ukrayna 'nın Odessa kentine doğru ilerlediği belirtildi.

DÜN ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

ABD'nin Akdeniz 'deki 6. Filosu daha önce Carney gemisinin tatbikata katılmak için yola çıktığını bildirmiş, dün Çanakkale Boğazı 'ndan geçmişti.

SEA BREEZE TATBİKATI 1 TEMMUZ'DA

Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 Temmuz'da Odessa'da başlayacak.

ABD Donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girdi
Ukrayna , Karadeniz , İstanbul Boğazı , Amerika Birleşik Devletleri , Dünya , Güncel

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